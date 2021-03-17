苗栗縣水情吃緊，縣內3座水庫蓄水量低於2成，尤其永和山水庫僅剩不到1成，苗栗縣政府因應水情恐由橙燈轉為紅燈，實施分區供水作業整備規畫，提供6處載水點、46處臨時供水站，供應民生用水。

17日永和山水庫有效蓄水量僅296萬噸，蓄水率9.9％、明德水庫有效蓄水量124萬噸，蓄水率10.1％、鯉魚潭水庫有效蓄水量1534萬噸，蓄水率13.4％。縣府水利處指出，3日起苗栗地區供水調整為減壓時段至全日，每月1000度以上工業用水戶節水率提升至11％為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上及自主節水未達11％工業大用水戶進行專案水表鉛封作業，另每月用水量1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者節水率提高到20％，以減少自來水用水量。

依照自來水公司按現有供水管線規畫，甲區為竹南頭份系統及明德場供水，乙區為鯉魚潭系統，若水情轉為紅燈，分區供水期間將提供苗栗地區緊急、醫療、臨時供水站用水等6處載水點，民生用水臨時供水站佈設以管線未端、高地區為原則，規畫46處臨時供水站。

此外，水利署設置砂濾級淨水設備及RO級淨水設備，每日可提供民生用水1500噸；竹南頭份水資源回收中心設置RO級淨水設備產水每日1500噸可供工業冷卻水及生活次級用水使用。

水利處表示，縣內營運苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區北岸及明德水庫特定區南岸等4處水資源回收中心，每日可提供2800噸回收水，提醒民眾回收水使用應避免與人體直接接觸，並呼籲配合節水措施。

(中時 )