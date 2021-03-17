大陸女星李小璐在16歲就獲得第35屆金馬獎最佳女主角肯定，星路一片光明，之後也有許多火紅電視劇作品，還有令人稱羨的婚姻生活，豈料卻爆出婚外情，在2019年離婚賈乃亮成為單親媽媽；李小璐日前才撇新戀情傳聞，最近她曬出一段練舞影片，素顏無P圖看起來十分憔悴，讓不少粉絲很心疼。

38歲的李小璐在和賈乃亮離婚後，獨自扶養照顧女兒甜馨，但外界對於她的感情狀況一直很好奇，甚至有她與PG One藕斷絲連，或是跟前夫賈乃亮復合傳聞，但她受訪時全盤否認，更強調「我的感情就是甜馨」。

李小璐素妍跳舞影片引熱議，無P圖顯憔悴疲態。(圖/ 摘自微博)

昨（16）日李小璐在影音平台PO出一段跳舞影片，畫面中她和一名舞蹈老師在練舞室熱舞，看得出來李小璐是會跳舞的，動作都很俐落；但眼尖網友注意到，李小璐疑似素顏，而影片無P圖的狀況，她看起來憔悴又顯疲態，像是受盡風霜的女人，她影片介紹則說，「太久沒跳了，蹦了一會兒，感覺自己灌了鉛一樣」。

李小璐和前夫賈乃亮本是演藝圈模範夫妻，兩人育有一個可愛女兒甜馨，但2017年底李小璐被爆出和賈乃亮哥們PG One過從甚密，到了2019年更有親密片流出，才導致李小璐和賈乃亮簽字離婚。

(中時新聞網)