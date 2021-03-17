65歲港星任達華出道超過40年，曾以電影《歲月神偷》拿下香港金像獎影帝。據傳擁有至少20億台幣身家的他，近日更被網友捕獲「零偽裝」吃路邊攤，面對路人的圍觀表現落落大方，不時親民揮手打招呼，而他滿臉白鬍的模樣也引發熱議。

日前有網友在網上曝光一段捕獲野生任達華吃路邊攤的影片，影片中任達華在吃飯過程中被民眾認出，身旁立刻擠滿圍觀路人，不過任達華並未因此而動怒，反而主動地揮手打招呼，還與大家閒聊起來，笑說：「想再演10年，就怕沒有人看。」大明星親切舉止令人印象深刻。

任達華近日吃路邊攤被捕獲，親民與圍觀民眾打招呼。(取自抖音)

任達華吃路邊攤的這段影片也在網路引發熱議，有人注意到任達華桌上僅一碗飯與2盤青菜，不禁訝異「這麼大牌的明星竟然吃的跟我一樣」，但更多網友則是注意到一向以型男著稱的任達華，也難逃歲月摧殘洩老態，「鬍子都白了」、「老了還是這麼帥」、「歲月不饒人啊」、「怎麼就65歲了，時間過好快」。

還有人注意到任達華當天吃的菜色。(取自抖音)

其實任達華不僅演技精湛，還有「娛樂圈樓神」之稱。據悉，任達華投資房地產多年，在世界各地購置30多處房產，且都是核心城市、精華地段，獨道眼光連妻子琦琦也佩服，曾透露老公即使是別人不看好的地方也會買，而所有投資都是為了讓女兒有更好生活。

(中時新聞網)