爭取寬頻用戶有功，大豐有線電視去年營收再次站上20億元，營業淨利達6.61億元，較前年同期成長7.5％，每股純益3.38元，與2019年約當，由於有線電視的營收主要來自「視訊」和「寬頻」兩大板塊，隨著視訊收入因戶數不若以往，近年大豐聚焦爭取寬頻用戶。

大豐有線電視今日召開董事會，會中決議通過109年度盈餘分派及以資本公積發放現金案，擬合計派發現金股利3元(盈餘2.89元，資本公積0.11元)，並公告將於6月15日召開股東會，擬提請股東會決議上述派發股利案。

大豐董事長張銘志表示，大豐在去年力守用戶數防線，第4季末用戶數約為22.7萬戶，但經營團隊發揮有線電視業者掌握著連結家戶最後一哩路的優勢，積極推廣寬頻業務及相關加值服務，集團連續兩年合併營收突破20億元，營收持穩的主要成長動能就是來自寬頻用戶數的成長。

大豐集團旗下目前以大豐有線、台灣數位寬頻有線、新高雄有線3家SO，分別經營新北市、高雄市數個區域，其中板橋、土城區已於去年9月順利換得9年營業執照，同時大豐也以「大大寬頻」的品牌積極搶攻寬頻市占。

「大大寬頻」自去年推出業界先驅的1.2G／300M方案，加上疫情趨使在宅娛樂及遠距工作比例增加，帶動大頻寬用戶數成長。以2020年度來說，120M以上的月均申裝占比達總申裝量的74％，較2019年度月均值成長34％，也因此寬頻用戶數在去年底攀升逼近至10.9萬戶，年增超過1萬戶，表現著實亮眼。

大豐集團以在各經營區建置光纖到府網路(FTTH)為人所稱道，去年為因應大頻寬發展及使用趨勢，已著手評估及測試10 GPON設備與現有GPON架構並行之工程技術，期預為因應5G時代的商用及家用網路發展需求，同時新一代4K結合OTT及CATV的雙模機上盒也研議完成，規劃在2021年內上線。

張銘志說，大豐向來以客戶為尊，經過長時間的準備，在2020年11月通過ISO 27001／ISO27011資訊安全管理系統認證，確保用戶資訊管理周全，未來也會以最好的網路品質及對稱頻寬優勢，提供最有競爭力的產品，結合親切快速且專業的服務感動客戶，成為業界優質品牌保證。

隨著5G服務陸續開台行銷，大豐表示，據創市際市場研究顧問公司調查，消費者在家上網為求穩定與檔案傳輸的連網品質，多數仍會選擇切換家用寬頻Wi-Fi，因此固網仍有市場，系統經營者可以透過電路出租等業務與行動電信5G相輔相成。

(中時 )