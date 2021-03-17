莫允雯的畫作製成公益口罩。（masklab提供）

莫允雯的畫作被製成公益口罩。（masklab提供）

莫允雯出席聯名公益口罩活動。（masklab提供）

時尚口罩品牌masklab力邀就讀藝術學院且繪畫多年的莫允雯攜手合作，推出莫允雯 Honest Hour「從心出發」系列KF韓式立體公益口罩，透過充滿愛與希望的三款奇幻感十足且色調繽紛的新款式，寄語2021年重新出發，讓每個人在戴上美麗口罩秀出自我魅力風格的同時，都能感受到滿滿的正面力量！記者會現場，也秀出莫允雯的創作原稿，她分享創作這三幅作品時的靈感，笑稱自己其實是被演戲耽誤的畫家，若這次合作的新品反應良好，會考慮投入更多時間創作出更多觸動人心的作品。

被問及自己一手繪畫並設計的「從心出發」系列口罩，莫允雯說她最愛寶藍色的「希望之浪」，「因為我最愛海，即便只有半天假，也都往海邊去！」 擁有一雙逆天長腿及健康膚色的莫允雯，宛如細白沙灘上最美的美人魚，她透露海洋給她力量，「看到浪花一朵一朵來，激發詩意的靈感，有點憂傷，但也更帶來無窮的力量！」

喜歡作畫的莫允雯表示，繪畫是她情緒釋放與自我療癒的最佳方式，之前去大陸拍戲也帶著顏料，每天收工後在下榻飯店畫畫紓壓；她近期常用壓克力作畫，之前則偏多用水彩，水彩畫不容許出錯，壓克力畫畫壞了，等顏料乾了再覆蓋上去即可。擅長畫畫的她，被問畫什麼最難？她覺得是人像畫，而且是「自畫像」，表示要自己毫無遺漏的勾勒自己，「有點可怕、很難突破！」至今還是不敢畫自己。目前擁有8、9幅版畫畫作的她，坦言水彩畫較多，幾年前也投入公益，用水彩畫作製成卡片，參與慈善義賣！

(中時 )