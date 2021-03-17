驅魔古裝劇《朝鮮驅魔師》17日於首爾舉辦記者會，導演申景秀率領八位主要演員出席。曾在《綠豆傳》中以古裝美人扮相令觀眾驚豔的張東潤，以及偶像男團出身、素來被譽為「具有如雕像般美貌」的金桐俊，在《朝鮮驅魔師》中將聯手組隊打怪，在劇中與兩位男神有眾多對手戲的女星琴世祿忍不住小小抱怨透露，自己在鏡頭裡看起來髒兮兮的，但身旁兩人卻是又帥又美，比身為女人的自己還漂亮，傷心之餘不禁產生了「是否還要再減肥嗎」的想法。

被問到武打場面很多，拍攝起來是否很辛苦？張東潤幽默回應在劇中身為忠寧大君，身旁有金桐俊、琴世祿護衛，都是他倆上前努力殺怪，因此自己的武打橋段很輕鬆。金桐俊搞笑表示在劇中飾演的角色總是奮勇對抗惡靈，但自己心裡不禁懷疑「他在這種情況下不是應該逃跑才對嗎？」

而被問到拍攝時是如何和看不見的惡靈對戲時，張東潤突然大聲地邊回答邊學導演喊著「本來應該看着天空想象什麼的，但導演卻會在一旁喊著『惡靈出現了』、『火熊熊燃燒著』、『因恐怖而充滿恐懼』」，現場生動地感受到導演執導的功力。

兩年前與金荷娜以《風在吹》讓台灣觀眾見到深情演技的甘宇成，睽違11年再次接演古裝動作片，當被問到出演《朝鮮驅魔師》的理由時，甘表示自己從未演過這種類型的作品，平時也很愛看這種恐怖題材的電影、戲劇，接到劇本後看得很有趣，便產生了一定要嘗試看看的想法。甘宇成還透露自己前陣子才剛重新看了自己2006年時主演、觀影人次破千萬、獲獎無數的電影《王的男人》，不禁感嘆驚覺歲月已無情地流逝了。遠傳friDay影音恐怖史詩奇幻鉅作《朝鮮驅魔師》3／22起每週一、二獨家與韓國同日跟播。

(中時 )