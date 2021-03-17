有民眾特地改名鮭魚，跑去壽司郎大吃一頓，原以為可以想受免費待遇，沒想到結帳時他才知道自己跑錯店家。(圖取自爆廢1公社)

壽司郎推出只要名字中有鮭魚2字，即可享用免費的壽司大餐，同桌最多限定6人，結果從昨(16日)開始，北中南各地出現改名熱潮，每個人都發揮創意改名，準備前往壽司郎大快朵頤。不過今日有網友發出一張照片，表示一名民眾改名為「劉鮭魚」後開心去用餐，沒想到結帳時店原告知「不是我們家活動」，讓他瞬間傻眼，只好自掏腰包結帳。

有網友今在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片，寫著「啊......剉賽」，原來是照片中的劉姓民眾，跟風將名字改為「劉鮭魚」，準備到壽司郎爽吃一頓免費大餐，但沒想到結帳時他才得知自己跑錯家，來到的另一家連鎖壽司店。

從照片右邊可以看到，劉鮭魚拍下用餐後的照片，不過仔細一看發現，盤子上寫的店名是「くら寿司」並非「スシロー壽司郎」，原來該民眾跑錯店面，跑到藏壽司用餐，讓他結帳時傻眼，「都吃完了，店員才說這不是他們家的活動」。

照片發出後笑翻近3千名網友，「看到這個清況，我反而想到這個，年輕人終究還是年輕人太衝動了」、「藏壽司（X 壽司郎（O」、「有沒有那麼好笑，為了吃壽司改名，然後吃錯家」、「止不住的笑意…」、「原本想同鮭魚盡，結果變鮭去來系」、「ㄧ看就沒做功課，不就還好沒去爭鮮？」、「尷尬，人在番邦，心在漢！」

(中時新聞網)