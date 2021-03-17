犇鐵板燒不斷將創新的元素注入於鐵板燒料理，並致力於研發全世界獨一無二的頂級餐飲體驗，即日起，犇鐵板燒安和本館獨家推出「史上最夢幻無菜單料理」，讓消費者以NT2,880起的價格，一次享用日本北海道活鱈場蟹、熊本和王A5和牛、法國黑牌ROUGIÉ鴨肝，等14道獨創私房料理，另外還有多道百元起，即可加價升等的精緻餐點，提供消費者豐富且多樣的選擇，菜單為季節限定、每日限量，建議提前一周預訂才不會撲空。

犇鐵板燒安和本館獨家推出「史上最夢幻無菜單料理」。（邱映慈攝）

本次無菜單料理菜色將依據季節性、食材品質、創意性不定期更新季節限定，每日限量。「北海道鱈場蟹雙饗」將鮮活鱈場蟹以鐵板清蒸，鎖住最佳的鮮甜風味；蟹身特別搭配主廚特製北海道海膽及新鮮蛋黃製成雲丹醬炙燒，增添味覺層次感，不用遠赴日本，就能吃到如此新鮮且細膩的美味。

北海道鱈場蟹雙饗。（邱映慈攝）

「北海道鱈場蟹膏玉子蒸」以有機蛋液融合柴魚高湯，以微火蒸製，加入從日本空運來台的鮮活鱈場蟹蟹膏，甘甜濃郁，入口即化的綿密口感更令人難以抗拒。「鐵板和牛刺身佐北海道昆布鹽」使用日本北海道最高 A5 BMS 10-11等級和牛，在鐵板炙上迷人香氣，佐北海道昆布鹽，清爽微鹹襯托出日本和牛獨有的鮮甜。

北海道鱈場蟹膏玉子蒸。（邱映慈攝）

鐵板和牛刺身佐北海道昆布鹽。（邱映慈攝）

「ROUGIÉ BLACK鴨肝 佐法式布里歐吐司」選用法國知名品牌路其（ROUGIÉ）最高等級黑牌鴨肝，色澤純淨，主張飼育及增肥過程在尊重動物福祉的情況下進行，不含激素或抗生素。搭配每日現做Purebread法式布里歐吐司，再以口感強烈甜美又具有豐富風味層次的葡萄牙Port Wine噴霧提味，完美呈現鴨肝的奢華酯香。

ROUGIÉ BLACK鴨肝 佐法式布里歐吐司。（邱映慈攝）

「松露滑蛋沙朗菠蘿包」將口感細緻的美國Prime沙朗牛切成薄片捲起，融入台灣人再熟悉不過的菠蘿麵包，搭配特製松露滑蛋，透過主廚的廚藝，將日常所見昇華為極致享受，碰撞出新的食感體驗。「Prime 老饕肋眼眉牛排」選用美國PRIME等級牛肉，牛肋眼上方眉狀的精華部位，平均每頭牛只能取得不到2%，數量極為稀少，油脂花紋分布均勻，主廚將其置於鐵板檯上，恰到好處的三分熟，佐獨創慢熬牛骨汁與每日現炒蒜片，肉質細嫩，滿滿肉汁與香氣在口中環繞。

松露滑蛋沙朗菠蘿包。（邱映慈攝）

(中時新聞網)