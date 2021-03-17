擁有百年歷史的中央書局，今年度將推出作家主題展，3月啟動讀書會與展覽等活動，首檔邀請台灣詩人作家羅智成操刀，策劃「喚醒文字･魅惑本性－羅智成的詩作與心靈異境」，自17日起登場展至4月26日。此外，3月20日將舉辦作家座談會，與讀者互動分享創作理念。

中央書局表示，為延續創立百年、重啟浪漫精神，中央書局今年度將推出作家主題展，邀請台灣文學領域作家參展，由作家與讀者民眾互動分享創作理念、生平故事或經歷，並舉辦座談及導讀。

中央書局指出，今年首檔作家主題展，邀請羅智成操刀策劃「喚醒文字．魅惑本性－羅智成的詩作與心靈異境」展，展出他自1970年代迄今歷年著作的書封設計、詩作精選、攝影作品與插畫創作等30多年來的創作精華，包括1975年的作品《畫冊》、1979年的《光之書》、1989年的《寶寶之書》及2020年最新出版創作詩集《荒涼糖果店》。

中央書局分析指出，羅智成的作品風格神秘、語法深邃，建立「羅派詩學」，對於年輕一代的創作者極具影響力。20日下午2時將舉辦作家座談會，羅將到場與中興大學中文系副教授解昆樺對談，分享創作和作品導讀。

(中時 )