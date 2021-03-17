編按：台積電17日除息2.5元，由於現金殖利率僅有1.6％，外資沒有意願參與除息，終場股價大跌7元，收在604元，陷入嚴重貼息的窘境。

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從上個月以來，美國公債10年期殖利率快速攀升，給全球股市帶來「美債風暴」，台股也從16,579點回測到15,636點，回跌逼近千點，也讓很多成長型的股票，遭受到嚴重的拋售，形成與美國10年期公債殖利率相互比較的壓力，所以現在的選股策略，「配息」將決定一切！台積電近期這麼弱勢，就是這個原因！

美國10年期公債殖利率，最新已經站上1.62%，依照外資預測，今年會往2%邁進。所以現在的股票，殖利率如果沒有2%以上，就不足以吸引強勁的買盤，股價可能會不進不退，陷入長時間的盤整。

今 (17)日台塑董事會決議擬配息2.4元，創6年來的新低，殖利率約2.37%，以高殖利率的標準，顯然是不及格的，股價呈現漲多拉回。而同樣在今日宣布股利的華碩，擬配股利26元，以今天的收盤價325.5元算，殖利率高達8%，這兩天的股價就往上創新高，所以配息決定一切，就是現在選股的主流出發點。

所以台積電如果要走強，重點就是看今年第一季的獲利EPS，將會發多少股利出來，按照經驗，台積電董事會召開股東會日期會在5月中旬前，到時將是台股最重要的新聞焦點。筆者大膽預估首季將配息超過2.5元，如果能夠配發3元，一年也就是12元，那股價600元站穩往上絕對沒問題，因為殖利率有2%就不怕在今年跟美債比較，而且台積電還在高速成長期，600元就會有強勁的支撐。

如果超乎預期，台積電配息能超過3元，若配發3.5元，一年預估14元，那股價會很快往700元邁進，因為14元股利除以700元股價，殖利率剛好也是2%，代表700元以下的台積電太便宜，股價當然會更強的漲上來，所以「配息」將決定一切！台積電只要保有2%的股利殖利率，股價就有機會漲上去，所以現在依然可以樂觀看待！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)