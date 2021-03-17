台北商大今天在109學年UVL大專排球聯賽公開女一級複賽對上高雄科大，連續兩局經歷「丟士」激戰才拿下，第3局還被對手追回1局，不過最後挺住壓力，以26比24、28比26、19比25、25比20收下勝利，但教練鄭世賢認為，整體表現不盡如預期。

北商面對本季才升上公開一級的高科大，前兩局贏得不輕鬆，更在局數2比0絕對優勢下，第3局和高科大一路拉鋸，比數14比14後，被高科大一波得分攻勢拉開比數而讓出1局，經過調整後才找回節奏，並在第4局鎖定勝利。

鄭世賢分析，此戰或許是球員求勝心切，反而亂了自己的節奏，「今天在接球方面，企圖心和積極度沒有前幾場那麼好，攻擊手和舉球的搭配，節奏也跑掉，造成自信心沒有那麼足，出手就猶豫了。」鄭世賢認為，反倒是對手高科大在4局的過程中都保持很強的企圖心。

北商過去兩年都以季軍作收，但本季截至今天賽前為止，戰績4勝4敗排名第5，鄭世賢直言，今年公開女一級的整體實力提升不少，包括高雄師大、中正大學等隊都進行陣容補強，因此本季對戰的強度都高出許多，然而北商仍以拚進前4為目標。

鄭世賢補充：「選手自己也有這個目標，但怕她們太想贏，反而自己亂了節奏而影響比賽，可能會再針對心理層面再替她們輔導一下，讓她們能更自在地去打球。」

而對於高雄科大此戰的表現，教練陳寶源給予肯定，「表現可圈可點，但前兩局可能求勝心切，打起球來比較急躁，發球太急了，送了太多分數。」

(中時 )