八通關越道支線上，太魯那斯駐在所。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

八通關越道支線上、日據時期修建的太魯那斯駐在所屋頂，被8公尺高的大葉石櫟風倒木重壓，岌岌可危；玉山國家公園管理處為搶救駐在所，號召同仁、花蓮縣卓溪鄉登山協會及樂葉樹藝攀樹團體上山，順利將風倒木移除。

搶救太魯那斯駐在所任務，由玉管處祕書邦卡兒．海放南領軍，跋山涉水走過八通關越道東段多處崩坍、困難地形，並橫渡塔達芬溪與米亞桑溪，挺進駐在所。

樂葉樹藝團隊以專業的攀樹及伐木技術，解除太魯那斯駐在所被重壓倒塌的危機；花蓮縣卓溪鄉登山協會，及玉管處保育巡查員，協助背負重要的技術裝備及糧食，讓工作人員在山區10天長程往返過程中，有效率的執行任務，將樹高8公尺、胸徑39公分的大葉石櫟伐除，並且繪製駐在所建築遺構物的內、外部尺寸及建物高度。

玉管處長鍾銘山表示，八通關越道沿線散布的太魯那斯社、米亞桑社及大分社等布農家屋聚落群遺址，也是此次勘查的重點，因八通關越道自日據時期修築迄今已逾百年，路況不明，勘查過程中，人員不斷下切、高繞甚至走到深夜，才抵達目的地；沿途也記錄八通關東段古道塌坍、危險路段，並修復大分山屋太陽能熱水器、管線漏水等問題。

玉管處呼籲大家，入山造訪前，請作好完整的登山計畫，八通關越道是兼具人文及生態多樣性的古道，入山請遵守無痕山林守則，不餵食野生動物、垃圾廚餘帶下山，讓古道保有原本的古樸風情。

(中時 )