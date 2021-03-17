由於美國眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）2月時將關島列為「外國」，關島聯邦眾議員聖尼古拉斯（Michael FQ San Nicolas）15日率領約30名關島國民兵，遊行至葛林位於國會大廈內的辦公室，提醒她關島也是美國領土。

作為關島唯一的美國聯邦眾議員，民主黨籍的聖尼古拉斯與關島國民兵帶著餅乾，上門拜訪共和黨籍的葛林，希望她別忘記關島也是美國領土。不過辦公室工作人員宣稱葛林目前「不在家」，稱她回來後會「很樂意和你們所有人見面」。

聖尼古拉斯稍後將「大軍壓境」的過程上傳至臉書，並說：「關島在國會內的代表並非僅有一人，還包括那些做出貢獻與犧牲的先烈、與我們肩並肩的朋友，以及所有稱關島為家的人。」他也諷刺地感謝葛林，稱此事「以結果來說」，最終提高了關島人民作為美國公民的覺悟，並讓更多人知道關島長期以來對美國作出的貢獻與犧牲。

葛林稍後則發表聲明稿，稱她為民主黨人不尊重美軍的行為感到「羞恥」，要求其不要再將國民兵當作政治道具。雖然美國防部1344.10訓令「美軍現役軍人政治活動規範」規定，美國軍人不得著制服參與政治活動，不過軍事新聞網站「Military.com」指出，其並未規定軍人不能穿制服與國會議員見面，影片內的國民兵官兵也未做出政治舉動；關島國民兵行政官艾桂吉少將（Esther J.C. Aguigui）甚至還感謝聖尼古拉斯「在國會大廈展現關島文化」。

葛林是一名爭議頗多的眾議員，先前曾因公開贊同暗殺眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等煽動性言論，遭剝奪眾議院委員會職務。她2月還在佛州奧蘭多（Orlando）舉行的「保守政治行動會議」（Conservative Political Action Conference）中，稱美國人納稅只應花在美國自己身上，「而不是什麼中國大陸、俄羅斯、中東、關島之類的地方」。

(中時新聞網)