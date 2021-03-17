大學繁星推薦入學17日放榜，國立苗栗高中共有93人上榜，其中國立大學錄取37人，台大、清大、交大、成大、政大共6人；另有5名學生透過特殊選材錄取大學，其中有2名錄取中央大學，目前校內共有98名準大學生。

苗栗高中校長劉瑞圓表示，苗中這幾年的實驗班表現突出，已是升學亮點，加上歷年繁星成績表現與全國各校相比，不輸明星高中，足以讓社區把子弟託付給苗中。

國中就讀西湖國中的劉琨祥表示，今年學測較難，考試表現有點失常，成績不是非常理想，但他相信，以在校成績1％，搭配國文科、數學科、自然科，均為頂標，還是能透過繁星制度錄取心目中的第1志願台灣大學醫藥學系。

校方說明，苗中學生透過繁星計畫共有93人上榜，錄取人數為全國前10強，國立大學錄取37人，約是本校繁星錄取人數的4成。頂尖大學中，台大、清大、交大、成大、政大共6位，中字輩及台北大學5位，師範、教育大學共6位，中國醫、中山醫、高醫、北醫相關科系共5位，合計22名，另有5名學生透過特殊選材錄取大學，其中有2名錄取中央大學。

(中時 )