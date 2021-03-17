簡志偉在臉書PO「不再競選連任」。（廖素慧攝）

嘉義縣大林鎮長簡志偉因在臉書PO出嘉義縣環保局回函公文照片，搭配「縣長陳明文」公文戳章，指「嘉義縣長是兒皇帝嗎？」等文字，遭縣環保局提告，被檢方起訴變造登載不實文書罪，17日嘉義地院宣判他1年3月徒刑，可上訴；簡志偉未接詢問電話，卻在臉書PO「不再競選連任」。

此案源於2019年10月簡志偉在臉書PO出大林鎮公所向嘉義縣環保局申請增加清潔隊員，縣環保局回函公文的照片，照片內下方搭配「縣長陳明文」公文戳章，指「嘉義縣長是兒皇帝嗎？…坐實明文規定是縣內最高指導原則？」，嘉義縣環保局提告。

簡志偉接受檢方偵訊時，否認有偽造文書的 犯意，但坦認有張貼該公文照片，但這張公文照片並不是完整的文書，從PO在臉書照片的公文上可以看出來有明顯的摺痕，顯見他沒有偽造或變造文書的犯意。

簡志偉今天下午到庭聆聽法官宣判，他說，當時會這樣做只是要凸顯原本嘉義縣政府在民進黨籍的前鎮長任內，已通過5名大林鎮清潔隊員，但他當選後卻被駁回。

(中時 )