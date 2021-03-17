繁星放榜，台南市新營區南光中學大放異彩，有65位學生榜上有名，其中35位學生上榜醫學院及國立大學，而有4人通過醫科第一階段，分別是國立陽明醫學系的王致泓、長庚醫學系的劉秉驊、中山醫學系的洪勝凱及高醫牙醫系的張家熏，向第二階段衝刺。

洪勝凱三年總成績是全校第一，英文能力佳，全民英檢中高級通過TOEIC 930分，在校也經常擔任各式英文活動主持人，也曾拿下IMC國際數學競賽銀牌、全國高級中等學校小論文化學類特優、中學生網讀心得寫作「特優」等獎項肯定，未來希望結合自己的興趣及醫科發展。

王致泓的媽媽是護理人員、姑姑是醫生，在家人支持下決定就讀醫科，數學是他的興趣及專長，在多項數學競賽中均拿下優異表現，他藉由鍛鍊劍道，培養出專注力及沉著冷靜的態度，應試時相當從容。

南光中學表示，接針對已通過各大學醫學系第1階段同學，校方會全力輔導進行第2階段口面試課程特訓，以期讓每位同學都能順利摘星。

(中時 )