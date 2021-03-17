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小心扒手！近日臉書社團中流傳一部影片，影片中清楚錄下一位阿婆佯裝在挑選鞋子，實則偷天換日的翻弄著一旁一位女子的皮包，只見阿婆假裝攤位壅擠，藉著摩擦女子皮包的瞬間，伸手抽走皮夾中的一疊鈔票，純熟的扒手影片曝光後，引起網友議論。

一位網友今（17日）轉發一段影片至臉書社團《爆料公社》，寫下，「老手！看到沒？阿婆的功力如此了得。」透過短短的71秒影片中可見，場景位於傳統市場，一位頭戴帽子的阿婆在賣鞋的攤商前行為相當詭異，時不時擦撞攤位中其餘選鞋的客人，拿起鞋子又放下，相當漫不經心。

而影片中一名抱小孩的婦人背對坐在阿婆的右側，影片18秒處，阿婆蹲低姿態一手伸手拿鞋，一手竟出手伸向婦人的斜背包，把包包的開口弄鬆，接著不到一分鐘的時間，阿婆就來回用同樣的手法，假裝攤位擁擠要選鞋，製造肢體接觸，最後趁隙直接抽走包包中一整疊紙鈔，手法熟練。

不少網友看了扒手的行竊過程嘆為觀止，紛紛寫下留言，「偷一個抱孩子的媽媽錢，真的很缺德會下地獄」、「真是老手中的老手要小心包包」、「這叫做高手在人間」、「老江湖」、「帶小孩的媽媽真的超容易被盯上」；也有網友認為影片中的扒手為男性，直說，「前面平平手又粗，看起來是男生」。

(中時新聞網)