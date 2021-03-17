三月時序進入春季，去年因新冠肺炎疫情改變了許多消費習慣與意識，也讓大眾停下腳步用心看待自己的生活。Global Mall屏東市春季檔期以好好過生活為主軸，即日起至3月31日展開「生活儀式感」，祭出不同生活提案，無論是一個人用咖啡開啟上班模式、享受豐盛晚餐，或是營造與另一半的小約會，從保養香氛到美味餐點等優惠8折起，搭配「刷GMpay點數4倍送」，每周一至周日分別享餐飲美食、服飾配件及綁定Global Mall聯名卡消費享點數大回饋。有別於過往，以每年賞櫻作為旅行儀式感，今年無法出國，Global Mall屏東市推出期間限定「HELLO JAPAN」日本展，超過300件免稅商品、美食，體驗偽出國之旅。

依據Global Mall於粉絲團所做的「生活儀式感」調查，808份網路問卷顯示，89％的消費者認為生活中需要有儀式感。為能提供消費者運用一點小巧思，就能讓日常生活有些不同，Global Mall屏東市推薦多項生活感商品優惠8折起。

超過八成問卷受訪者會以每日一杯醇厚咖啡或是美好早餐，開啟一天上班模式，Global Mall屏東市推路易莎咖啡「蔬菜貝果及精選英式紅茶拿鐵」原價135元，優惠價128元，用元氣滿滿迎接一天挑戰；而下班後即使一個人也要好好吃頓晚餐，秋風軒MINI壽喜鍋物推「精選海鮮套餐」，原價449元，優惠價398元，或是品嚐品田牧場「彩蔬黑醋燉嫩雞」，清翠爽口的當季蔬菜加上黑醋獨有的酸甜調味，享受清爽滋味。回家後享受睡前寧靜時光，輝葉「三芯手感美腿機」推薦價11,800元，搭配生活工場「迷霧森林超音波水氧機」獨家價2,799元，讓自己身心靈放鬆，享受一夜好眠。

情人或夫妻之間想讓愛情保鮮，儀式感能為彼此生活製造些驚喜，安排一天小約會、一起看場電影，或是培養共同興趣，像是一起慢跑，穿上adidas「經典 LOGO男女款上衣」原價1,090元，優惠價981元，讓情感更加溫。即使在家，也能營造儀式感，用一杯手沖咖啡溫暖另一半， JUST HOME「Toffy Drip Coffee Maker」原價2,690元，優惠價2,180元，醇厚的咖啡香，在家也能享悠閒。

不能去日本賞櫻不用太難過，Global Mall屏東市3月21日前推出期間限定「環球帶你遊世界-HELLO JAPAN展」，展區規劃有日本老街與祈福牆打卡點，現場還有昇恆昌免稅商品、日系開價美妝、日式甜點、零食等攤位，日本必買必逛商品及必吃美食，通通一次獲得滿足。

不出國也能買的機場免稅店「昇恆昌」，集結3C、精品香水、美妝保養品、酒類等超過百項人氣商品祭出免稅價超值優惠，像是多款精品香水下殺6折起，HELLO KITTY迷必收藏的機場限定款，還有文青必備「JumpFromPaper 」高彩度配色的2D 系列包款，全面8折優惠，另外還有日本酒品展售區，從清酒、梅酒、大吟釀，都能一次購足。

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