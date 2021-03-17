屏東市永大路樂齡公園前，16日清晨4時許被發現一名街友倒臥路旁，現場已無生命跡象，警方調閱路口監視器，找到一名白衣男子，對方坦承2人當時因在路旁草皮小解問題產生口角，進行發生衝突，檢方已排定15日解剖相驗，將釐清死因。

死者為42歲郭姓街友，據附近民眾指稱，郭男常在公園附近與屏東車站出沒，前一晚還看到躺在公園長椅上休息，現場留有已經喝了半罐的600cc裝紅標料理米酒，衣褲口袋則有1100元並未遺失。

警方緊急成立專案小組，並調閱附近監視器，發現案發前後一名身著白色上衣男子，疑似在附近徘徊，且與郭男有追逐情形，經循線將人找到，確定鄭姓男子涉嫌重大。

鄭男坦言，當時飲酒後，坐上友人車輛返回住處，當停妥車，他準備走往公園草皮小解，躺臥長椅上的郭男突然起身往他小解處查看，2人隨即發生口角。雖然坦承與對方發生衝突，但堅持否認打死郭，更辯稱在衝突前對方就已經有傷。

經法醫相驗，發現郭男右手與右腳皆沾染血跡，右眼與額頭也有傷口，為求慎重，檢警已排定解剖時程，將進一步了解死因，全案也依傷害致死持續偵辦。

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(中時 )