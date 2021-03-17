大陸發布「農林22條」措施，將提供台商參與大陸農業林業發展及鄉村振興相關優惠。行政院發言人羅秉成表示，從鳳梨事件到中國自稱的「惠台農林措施」等，皆可看出這是中國單方的刻意操作；更是企圖矮化台灣，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險，呼籲國人要有所警覺。

羅秉成表示，台灣鳳梨日前才因中國片面通知有病蟲害，而無法銷往中國，政府除要表達遺憾，「雞蛋更不能放在同一個籃子裡」。政府也積極拓展世界通路，像是蜜棗銷韓國，芭樂銷美國，現在連鳳梨都要進軍東京奧運，在在顯示我國的農產品品質良好，不僅受到國人喜愛，全世界也誇讚。

羅秉成說，從鳳梨事件到大陸自稱的「惠臺農林措施」等，皆可看出這是中國單方的刻意操作。我們可以看到中國農產品的出口，因秋行軍蟲、非洲豬瘟肆虐等影響，再加上美中貿易戰等國際因素而受到衝擊。又中國所稱的措施，更是企圖矮化臺灣，其相關補助、補貼措施也隱藏諸多風險，呼籲國人要有所警覺。

(中時 )