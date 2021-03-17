110年繁星入學17日放榜，建臺高級中學有84人報名繁星，通過錄取42人，其中有21人通過錄取國立大學，國立大學及醫學系第一階段佔57％。

建臺高中校長彭文彬表示，繁星入學管道有平衡城鄉教育差距的功效，對學測成績表現中等的社區高中較有利，但對建臺學生數少，學測成績優的學校，學生通常比較不會以繁星作為主要管道，本屆學生透過繁星管道錄取的人數這麼多，誠屬不易。

以醫學系為目標的彭亮貽，從小對生物科學有濃厚興趣，確立目標並看準繁星入學，並在課餘時間學習程式設計，並結合醫學專業，持續提升自己，此次英文科15級分，自然科也拿下14級分的好成績，透過繁星計畫通過高雄醫學大學醫學系，他也建議學弟妹自然科目要以理解為主，而非死背公式。

校方指出，彭亮貽通過高雄醫學大學醫學系外，黃紹軒通過長庚大學醫學系，黎季宣通過臺北醫學大學牙醫學系，劉文勳錄取臺灣大學數學系，謝博任錄取交通大學電機工程學系，鐘文鴻錄取清華大學生命科學系，曾馨儀錄取成功大學航空太空工程學系，黃榆安錄取政治大學英國語文學系，表現最為突出。

另有中央大學1位，中興大學1位，中山大學1位，中正大學1位，海洋大學1位，暨南大學1位，聯合大學1位，臺北教育大學1位，臺中教育大學1位，臺北大學2位，高雄大學1位，嘉義大學1位，屏東大學1位，宜蘭大學1位，臺南藝術大學1位，醫學系及國立大學共24位，表現亮眼。

(中時 )