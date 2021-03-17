燁聯董事會決議 不配發股利 19:092021/03/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 燁聯（9957）董事會決議，擬不配發股利，且股東常會將於6月24日召開。 友訊董事會決議擬辦現金減資 退還股東股款 《港股》觀望聯準會決議 恆指近收平 (工商 ) #燁聯 #股利 #股東常會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》觀望聯準會決議 韓股收低 16:142021/03/17 財經 中菲行去年營收獲利 雙創高 04:102021/03/17 證券．權證 《國際金融》觀望聯準會決議 歐股早盤近持平 17:222021/03/17 財經 新北自費採檢費用再降 聯醫只要5000元 12:362021/03/17 生活 茂生農經 擬配發2.5元股利 04:102021/03/17 證券．權證 網家 擬買回庫藏股150萬股 04:102021/03/17 證券．權證 新光鋼 擬發2元現金股利 04:102021/03/17 證券．權證 禾聯碩去年EPS 12.73元 連五年賺一個股本 17:492021/03/17 財經 南紡2020年獲利年增9.23倍 每股配發0.35元現金股利 17:492021/03/17 財經 權證星光大道－元大證券 力山 新客戶加持Q1不淡 04:102021/03/17 證券．權證 全球智聯網AIoT基金 鎖定高含金量標的 15:522021/03/17 財經 財經熱門新聞 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 散戶注意 明天2大事嚇到台股？他偷洩口風 - 財經 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 壽險去年海賺2千億 僅一家申請發現金股利 - 財經 - 工商 晶片沒了手機陣亡 華為5G專利收費補漏洞 價格讓對手超尷尬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。