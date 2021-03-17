博元建設股份有限公司銷售台北市中山區「中山凱宴」建案，在廣告上宣稱「賺到租金增值 租金漲幅高達25％ 高投報養房」及刊載「【中山凱宴】租金屢創新高」直條圖圖表等，公平會今天決議，博元公司在廣告傳單上就房屋租金的漲幅為虛偽不實及引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處200萬元罰鍰。

公平會表示，博元公司銷售該建案，在廣告傳單刊載「分析『中山凱宴』2房租金真實案例，從2017年11每月租金6萬元到2019年8月每月租金7萬5000元，不到一年時間，租金漲幅高達25％」等文字及圖片，廣告整體印象讓人認為該建案的2房租金於1年內漲幅高達25％。

但公平會指出，該廣告宣稱為2個不同戶別的租賃實例，前者的租金包含1個車位，而後者的租金是包含3個車位，但是廣告上並未揭露。除此之外，將博元公司製作廣告所依據的租賃實例租金資料相互做比較，也都無法達到廣告所宣稱的租金漲幅，所以該廣告強調租金漲幅1年內高達25％，與事實不符，足以引起一般大眾產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

(中時 )