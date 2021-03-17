你今天鮭魚了嗎？為參加壽司業者推出與「鮭魚」同音同字者，可享免費吃活動，全台年輕人都瘋改名。經台中市民政局統計，截至17日下午5時共有22人申請改名；民政局長吳世瑋說，依姓名條例第9條第6款規定字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，但以三次為限。

有關日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，17日、18日兩天活動期間， 只要姓名中有「鮭魚」同音者可享折扣、同音同字者可享全桌6人免費。台中市共有22人申請改名，其中改名「鮭魚」者有11人、其他分別有「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

吳世瑋說，由於字義粗俗不雅或有特殊原因並無統一裁量的標準，因此只要民眾提出申請，戶政事務所皆會受理。而改名需檢具身分證及戶口名簿、印章(或本人簽名)、半身彩色照片1張(如不攜帶紙本相關亦可至內政部戶政司全球資訊網上傳數位相片)，換領身分證規費每張50元，另換領戶口名簿每份規費30元，申辦改名1次規費總計80元。

吳世瑋指出，由於本次壽司店活動符合要件者，優惠折抵不限次數及食用盤數，但一桌上限6人，如以當日前往用餐2次，以每盤單價40，平均每人吃10盤，則當日即可省下近9,600元(6人＊40元＊10盤＊2次)的餐費，而改名規費1次80元，之後再改回原名也只需支付規費80元，以160元的成本，2日便可節省1萬9,200元的餐費，或許是造成民眾前往改名的極大誘因。

吳世瑋重申，《姓名條例》規定，每個人改名以三次為限，由於改名紀錄會在戶籍謄本留下一輩子紀錄，對於後續如遇有相關需檢具戶籍謄本資料時，後悔也來不及，提醒民眾為免費吃壽司活動而改名，實宜三思而行。

(中時 )