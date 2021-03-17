近期在女孩間引起討論話題的I DEW CARE，現在寶雅也買得到了，連全新推出的鳳梨C角質掰掰片、芭樂C熊貓眼掰掰眼霜都有，想要試試看高CP值的美韓混血保養品，一定要去寶雅逛逛。

I DEW CARE為韓國美妝集團MBX旗下的美韓混血保養品牌，鎖定1995年後出生的Generation Z的消費者，Z世代重視社會公益、社會公義、創造力十足、關注社會議題並且重視環保。I DEW CARE全系列採用100%純素成份、不做動物實驗、採用FSC認證包材，無防腐劑、硫酸鹽、酞酸酯等傷害肌膚成分。來自美國加州的新保養態度，主打美式活力純素成分加上韓系亞洲肌膚專家研發，品牌理念強調保養不只要高效更要好玩，同時還實踐環保概念，讓保養程序不再枯燥乏味，而是每天都可以期待的保養儀式。

維他命CC家族。（圖／品牌提供）

今年春季I DEW CARE正式進軍寶雅獨家開賣，提供台灣消費者更多元的購買渠道，全台消費者都可以試用與購買的潮流保養品牌。此次於實體通路寶雅獨家販售的商品含「維他命CC家族」7個品項，為各式肌膚保養困擾提供解決之道。

「維他命CC家族」全系列產品添加維他命成分，由品牌熱銷商品紅橙C修護精萃水「搖搖精萃水」為首，帶領葡萄柚C亮顏精華、檸檬香蕉C雙效凝霜、花果C潤唇膜、覆盆莓C美唇油，今年有新成員鳳梨C角質掰掰片、芭樂C熊貓眼掰掰眼霜加入，鮮明活力的視覺設計、新穎動手做的使用方式，搭配鮮果萃取，讓保養程序不再枯燥乏味，開啟一整天的愉悅心情。

I DEW CARE鳳梨C顆粒掰掰片。（圖／品牌提供）

「芭樂C熊貓眼掰掰眼霜」以芭樂為基調萃取維生素B3和維生素C，有效提亮潤澤眼下肌膚、光澤有彈性；加入阿拉比卡咖啡豆萃取有效活化眼周循環，淡化黑眼圈，消除日常疲勞、過度使用雙眼所帶來的倦容感。「鳳梨C顆粒掰掰片」由天然鳳梨萃取酵素為基底，可溫和清爽去除角質，深入肌膚清潔，帶走死皮細胞；注入玻尿酸及維他命B3、維他命C，水潤養護肌膚，更有效改善色素沉澱，不只還你潔淨美肌，更要你柔嫩透亮。

芭樂C熊貓眼掰掰眼霜。（圖／品牌提供）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看I DEW CARE在寶雅也買得到了！

★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得I DEW CARE保養新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/3/25

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)