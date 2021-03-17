不是只有女性才有更年期的困擾，如果正在40-50歲左右，有時覺得情緒不穩、憂鬱、疲倦、失眠等狀況，不論男女，都要考慮可能是更年期症候群。博仁綜合醫院婦產科主治醫師林榆珊表示，更年期是一段過程，隨每個人體質而有略微不同的感受，有些人平順無感，有些人卻有相當多不舒服的症狀，如果影響正常生活，可以尋求泌尿科或婦產科醫師協助。
●荷爾蒙療法易致乳癌？醫師：這說法已經被推翻
對於坊間多認為，為了改善更年期症狀而服用的荷爾蒙藥物，容易導致乳癌。對此，林榆珊醫師表示，若剛停經或停經期間低於10年，同時也出現更年期症狀時，使用荷爾蒙藥物，「對患者的好處是大於壞處的。」林醫師建議出現情緒不穩、憂鬱、身心容易疲倦、失眠、注意力不足、熱潮紅、心悸、盜汗、性慾降低或有障礙等情況時，最好透過專業醫師檢查後，再給予最適合處方。
如何讓更年期過得更順利愉快？林榆珊醫師提供多項建議，在日常生活中就能簡單實踐。完整內容都在《健康療天室》第19集：脾氣暴躁！慾望下降？男女更年期症狀大不同！醫師曝保持XX最有用！
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文章來源：健康療天室FB
(中時新聞網)
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