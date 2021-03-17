我國自3月3日取得首批11.7萬劑的AZ疫苗後，第二批疫苗至今只聞樓梯響，衛福部長陳時中進期透露，疫苗遲到原因卡在貨運，當然也有外力介入，只是現階段不宜講太多，免得講太多外力就會介入更多。

陳時中今天傍晚召開臨時記者會，透露首批AZ疫苗完成封緘作業的好消息，他也向媒體大吐苦水，公開無法立即取得COVAX疫苗的原因，由於我國疫情並不嚴重，因此在爭取疫苗時常遭對方以「很多國家每天死很多人」為由推託，甚至還得到，「你們到底在急什麼？」的答案。

陳時中還指出，原本2月底就已有明確的到貨時間，不過後來COVAX配送有問題，交給聯合國兒童基金會（Unicef）配送，由於Unicef以前是做救援系統，覺得對弱勢國家配送較有把握，「但像我們非聯合國會員，非弱勢團體，他們覺得配送有困難，因此洽詢廠商配送，希望效率可以更高。」

不過韓國AZ廠近期傳出遲遲未交貨給COVAX，陳時中表示，COVAX的全球供貨原則就是讓歐洲廠交貨給歐洲，亞洲地區則由韓國與印度負責，其中印度產量又佔大多數，但我國當初就是選擇韓國，是因為對韓國廠比較有信心，至於韓國廠何時才能交貨給COVAX，則得看該廠是如何排程。

陳時中強調，我國雖然疫情較不嚴重，但疫苗仍然是相當急需，不過按照COVAX先前所公布的時程，第二批疫苗應會在5月來台，｢他們當初就說要在5月完成配送。」

(中時 )