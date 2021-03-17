許多人因為工作和家庭壓力龐大，會透過宗教信仰得到心靈上的豐足。圓道禪院繼2020年「亙古一念華嚴心鑰十城十會」全省巡迴活動後，2021年在疫情漸漸趨緩下，住持見輝法師弘法志業陸續推出全省金剛經寫禪課程，結合抄經、佛畫、畫塔的金剛經寫禪，除了使人心定凝神，更累積無上功德。

「幼幼華嚴講經班」讓孩子們也能接受佛法薰修。(圓道禪院提供)

「幼幼華嚴講經班」讓孩子們也能接受佛法薰修。(圓道禪院提供)

新冠肺炎爆發之後，遠距教學線上課程變成新模式，圓道襌院住持見輝法師youtube訂閱人數突破5000人，成為非常受歡迎的網紅法師。為了讓孩子們也能感受佛法，見輝法師更推出「幼幼華嚴線上讀經班」，讓孩子從小就能感受佛法薰修。

「2021金剛經寫禪班」課程宗旨是以金剛經為導體，透過禪修聞法，書寫經典，收攝身心，定慧雙修，讓自己離開喧囂的塵俗，歸隱片刻寧靜。有鑑於疫情衝擊了人們的身心靈，也改變許多人的生活模式，圓道禪院希冀課程能穩定人心、豐富自我，祈願世界永保安康。

這項「千人寫經百萬造塔」的活動，由見輝法師帶領寶嚴國際研修院教師群，從台北到新竹、高雄、台南、嘉義、雲林、台中，就連台東媽祖也加入造塔行列。同時，圓道禪院也十分歡迎信眾踴躍提供課程場地，可以主動聯繫院方。

(中時新聞網)