外送員看到女客人傳來的「3個字」心慌了。（示意圖，達志影像/shutterstock）

外送平台近年興起，加上去年疫情肆虐，顛覆國人飲食習慣及用餐生態，也因此延伸出不少話題。日前有一名外送員在清晨接到訂單，拿到餐點後，女客人卻傳給他一段話，其中「3個字」讓他看後小鹿亂撞，一顆心不上不下，不明白女客人這3個字，是否在暗示他什麼？事後他把這段話傳上網，引發網友熱議。

外送員將女客人傳來的訊息PO上網。（圖／翻攝自UberEats全台討論區）

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」表示，17日清晨6時許接到單子，就前往店家拿餐點，沒想到拿完餐點後，女客人在6點30分傳給他一句話「15分鐘再來就行」，後面又寫：「『先洗澡』，大約15分鐘」。

從文字上來看，女客人的意思應該是說，可能外送員送餐來時，她在洗澡，所以要外送員等她洗完再出來餐。沒想到這段話曝光後，卻引發網友與同行熱烈討論，紛紛開玩笑曲解女客人的意思，拗成「女客人洗澡等外送員」。

有網友打趣說「她是在暗示你嗎？」、「她可能沒打完，是要說：我先洗澡，門沒鎖自己進來」、「一起洗阿」、「這種能回她，我到了先放門口妳慢慢洗嗎？」、「是不會洗好再訂喔！怎麼會有人這麼厚臉皮」。

事實上，一名外送員曾經透露，凌晨接到外送消夜訂單，客人是幽默的漂亮姐姐，還多次傳相當曖昧的挑逗言語，他還

曬出多張二人對話紀錄截圖，女客人寫道請原PO幫忙買菸、拿免洗筷，他則開玩笑說：「等等加收200％服務費，謝謝老闆！」沒想到女子竟大方回應：「可以用肉體償還」，讓外送員一時不知所措。

(中時新聞網)