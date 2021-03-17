遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，台北地院裁定羈押，張聲請具保停押，法官裁定以8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保。張綱維今下午6時左右踏出台北看守所，出面受訪長達10分鐘，他感謝多位好友花了半年為他籌措交保金，並稱自己已經近半年未開庭，每天日夜煎熬，日夜禱告祈求母親身體健康，他也懇求法官還他清白，並表示「如果有說誤觸航空法，那逼不得已沒有辦法，如果說我犯罪，我掏空自己，講不過去，沒有被害人，被害人是遠航，遠航是我的，這樣就鬼打牆」。

張綱維遭起訴後，法院認為他有逃亡之虞，且有脫產事實，裁定羈押。第一次羈押期屆滿前，法官考量張母病情、遠航財產需要張善後、張對於起訴證據的證據能力都不爭執且部分認罪，裁定8000萬元現金、2000萬元人保共1億元交保，但張只籌到3500萬元現金，因此裁定延押。

張綱維進入看守所長達一年，踏出北所時臉色憔悴、白髮較往年增長許多。他表示，半年前的準備庭，檢方認同他是遠東航空獨資，認為遠航是私人公司，既然是私人不會有掏空、財報不實的問題，且整件事未有任何一個受害人，因為前年大環境吃緊，自己借給公司8.5億元，有詐騙集團聲稱可以介紹投資人，投資5000、6000萬的費用，事後卻僅有2000萬跳票，造成連鎖效應，並非自己掏空公司，而法院要求與遠航和解，他也認為「變成是自己與自己和解，整件事莫名其妙」。

「懇求法官還我清白，我一輩子沒有犯過違法事情，學校一個警告都沒記過，出社會一個前科也沒有。」張綱維表示，我被關了一年，飛機眾多動產在地面上放一年多，飛機幾架幾億，被幾百萬當廢鐵垃圾賣掉，我真的由衷希望，這個造成國家社會資源浪費，造成人民生命財產損失，我真的希望以後在社會上不要有人跟我一樣有這種不幸的遭遇。

張綱維表示，要是自己有錢早就湊齊交保金，感謝好友奔波籌錢，還有勞動部代墊所有員工薪資、資遣費，希望員工之後能找到好的工作；另外當媒體提及母親病情時，「要不是我母親在，我早就不想活了！」張綱維說，每天睡覺都夢到自己受委屈，沒有錢沒有關係，連清白都沒有，所幸母親肺腺癌第四期病情穩定，自己出來後會立刻去看母親，之後將低調過生活。

(中時 )