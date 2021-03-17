公平會今天認定博元建設在台北市銷售「中山凱宴」、晴園建設在新竹縣銷售的「晴園都心」及廣銘建設銷售的「湖美閱」等3建案，違反公平交易法，分別處200萬元、40萬元及100萬元罰鍰。

公平會表示，博元公司銷售該建案，在廣告傳單刊載「分析『中山凱宴』2房租金真實案例，從2017年11每月租金6萬元到2019年8月每月租金7萬5000元，不到一年時間，租金漲幅高達25％」等文字及圖片，廣告整體印象讓人認為該建案的2房租金於1年內漲幅高達25％。

但公平會指出，該廣告宣稱為2個不同戶別的租賃實例，前者的租金包含1個車位，而後者的租金是包含3個車位，但是廣告上並未揭露。除此之外，將博元公司製作廣告所依據的租賃實例租金資料相互做比較，也都無法達到廣告所宣稱的租金漲幅，所以該廣告強調租金漲幅1年內高達25％，與事實不符，足以引起一般大眾產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會發現，晴園建設有限公司於新竹縣竹北市興建銷售「晴園都心」建案，廣告宣稱「大四房雙主臥」及「立即入住」，廣告整體予人印象為購買後可供「住宅」使用，但公平會調查資料發現，該建案使用執照登載用途為「一般事務所」，有遭罰鍰、勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀等風險。

公平會今天認定晴園建設在新竹縣銷售的「晴園都心」廣告不實。（公平會提供／林良齊台北傳真）

公平會今天認定廣銘建設銷售的「湖美閱」廣告不實。（公平會提供／林良齊台北傳真）

公平會表示，廣銘公司興建投資並搭建裝潢及提供民眾賞閱該建案5樓實品屋，並使民眾賞閱5樓實品屋得規劃作為夾層使用，將使購買者有合法使用夾層屋認知，但已違反「台北市違章建築處理規則」等建築法令相關規定。

(中時 )