中國大陸上月以防檢疫為由，自3月起暫停進口台灣鳳梨，本月12日我方再接獲通報有5批鳳梨檢出「菝葜黑圓盾介殼蟲」，農委會主委陳吉仲指出，過去外銷外銷農產品從沒檢出菝葜黑圓盾介殼蟲，這次是首起，加上去年13批，目前不合格鳳梨累計達18批，而非對岸所稱的28批。

國台辦於今(17)日例行記者會指出，去年大陸已向台灣通報28批鳳梨不合格，然而未見台灣方的改善，為保護大陸農業生產與生態安全，因此宣布自今年3月起禁止輸入台灣鳳梨。

農委會主委陳吉仲今日召開臨時記者會表示，去年大陸通報我方有13批進口鳳梨因為發現介殼蟲，因此未達防檢疫標準，今年3月12日再接獲通報，又檢出5批不合格，因此加起來計有18批。

陳吉仲指出，既然3月已經禁止台灣鳳梨，那為何3月12日還有5批不合格？是因為在大陸3月片面禁止台灣鳳梨後，已經有部分鳳梨抵達對岸的海關。

陳吉仲表示，這5批檢出的菝葜黑圓盾介殼蟲，一方面罕見，一方面以前從未在外銷農產品檢到，這是可以說是第一次。

面對大陸指出我方有28批鳳梨不合格，陳吉仲說，防檢疫都希望有科學根據來證明，這部分也希望對岸能夠提出相關的科學根據，若檢疫資料證實真的有28批，後續如禁運、薰蒸等措施也才能進一步確認。

(中時 )