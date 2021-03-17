靜修高中也有41位同學上榜，錄取率高達7成5。（靜修高中提供／游念育台北傳真）

大學繁星今放榜，台北市私立東山高中逾30位學生錄取包括台大、清大、陽明交通、成大、政大、台師大及其他指標大學，提前成為準大學生，其中錄取台大政治學系國際關係組的周易，讀書態度認真筆記詳盡，就連老師都笑說，「筆記如果不要了，可以賣給我。」

東山高中表示，周易由東山國中升上高中部之後，就立定志向往社會組發展，身為「學霸」級的人物，讀書態度全表現在上課所做的筆記上，連物理老師都曾讚嘆他所做的筆記，還笑說「筆記如果不要了，可以賣給我。」

周易表示，這次透過繁星推薦進入台大政治系，是受到公民老師的影響，因老師上課時會結合新聞時事，將理論與枯燥名詞融合實務講授，可促進思考，使得他對國際關係產生濃厚興趣，日後也有志朝外交領域發展。

導師劉彩雲指出，周易喜愛閱讀與同學組隊代表學校參加2019台北市閱讀王比賽時，讀完10本規定的書籍，且於內容都能倒背如流，最後爆冷奪下亞軍；東山高中校長陳麗美表示，學生能夠透過繁星甄選進入理想校系，除了恭喜同學的傑出表現外，學校也與有榮焉，祝福他們未來能朝自己的興趣及專長繼續深造。

此外，靜修高中也有41位同學上榜，錄取率高達7成5，包含台灣大學、政治大學、成功大學師範大學等國立大學，錄取台灣大學政治系的朱芯閱，從小到大未曾補習，3年前國中會考22分的她選擇直升，在國、高中導師方晴老師及杜靜怡老師的陪伴下，全面參加學校夜自習及衝刺班，日漸進步。

(中時 )