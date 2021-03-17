UBA大專籃球聯賽世新戰將非裔球員阿巴西遭族歧視風波，讓各界關注UBA刮起的黑色旋風，阿巴西胞弟阿比伯也是醒吾科大籃球隊主將，未來夢想挑戰NBA。慈善團體隨喜善心團得知阿比伯家境困窘，今(17)日專程捐贈獎助學金，阿比伯用台語感謝社會善心，一定好好練球！

阿比伯自主練習時，隨手抓起兩籃球交叉運球。(醒吾科大提供)

阿比伯與醒吾籃球隊隊員練習帶球過人，神情專注。(醒吾科大提供)

UBA大專籃球聯賽台師大與世新力拚公開男一級8強複賽時，因賽事激烈打出火氣，台師大隊員以膚色朝世新非裔球員阿巴西口出惡言，事後台師大道歉平息種族歧視風暴，此事驚動大專體總，也讓各界注意到UBA各校主要戰將不乏外籍學生，包括醒吾科大籃球隊主將阿比伯就是阿巴西弟弟。

前林口高中家長會長林巧菁(左)捐贈獎助金給阿比伯，醒吾科大校長陳義文(右)鼓勵阿比伯勇敢圓夢挑戰NBA。(醒吾科大提供)

阿比伯父親來自塞內加爾，母親是美國人，從小因雙親工作因素來台定居，不但國語流利、講台語也會通，與教練及隊員相處融洽，且身高183公分、體重82公斤，身材高挑協調性佳，天生就是打籃球的料，是醒吾科大重返UBA公開男一級組寄予厚望主力戰將。

前林口高中家長會長林巧菁夫婦參與隨喜善心團隊行善多年，得知阿比伯總共8個兄弟姊妹，為了提供阿比伯更好的營養與照護並專心練球，今天偕同大崗國中徐如君校長、陳明義議員辦公室周明慧主任至醒吾科技大學捐贈獎助學金，醒吾科大校長陳義文回贈感謝狀。

陳義文除了感謝各界善心，也強調醒吾幫助弱勢學生不遺餘力，除了教育部配合的安心助學外，近期也向社會各界募款幫助更多弱勢同學；周明慧表達將協助阿比伯的簽證事宜，讓阿比伯能夠早日取得身分證；林巧菁期許阿比伯能精進球技，未來在籃壇闖出屬於自己的一片天。

阿比伯目前就讀醒吾科大一年級，籃球教練黃志才表示，阿比伯籃球生涯雖起步較晚，身體的素質與球技都發展得相當不錯，是球隊關鍵時刻致勝秘密武器，未來一定可以與隊友在全國賽中爭取更優異的成績。

阿比伯未來想朝職業籃壇發展，最終目標希望能打NBA，如果有機會也想跟哥哥阿巴西效力同一支球隊，對各界對他的關心表示驚訝，將努力練球表現自己，還靦腆的用台語表達謝意。陳義文校長則鼓勵阿比伯好好努力、勇敢圓夢挑戰NBA，未來成功後也要幫助其他人。

(中時新聞網)