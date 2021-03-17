台灣高鐵（2633）最新股利政策出爐，現金股利達1.05元，雖低於去年度配發的1.21元，不過，股利配發率大幅提升至100.9％，並創下公司配發股利以來首次超額配發紀錄，優於市場預期。

台灣高鐵董事會17日通過擬配發每股1.05元現金股利，總配發金額達59.09億元。台灣高鐵去年EPS 1.04元，此次現金股利大放送，配的比賺的多，股利配發率超越往年約八成上下水準，以最新收盤價計算，隱含殖利率約3.44％。

根據台灣高鐵公司章程訂出股利分派基準，每年就可供分配盈餘提撥不低於60％分配股東股息紅利。而台灣高鐵期初未分配盈餘45.4億元，本期淨利58.43億元，合計可分配盈餘達97.78億元，其中提撥約60.43％作為股東股息紅利。

台灣高鐵去年營運受疫情干擾，衝擊獲利表現，市場原先認為，今年現金股利可能低於1元水準，配發金額優於預期。法人分析，除了按照公司章程規定之外，超額配發也頗有宣示公司經營層對未來營運抱持正向看法的味道，藉由加發現金股利強化股東信心。

若以目前台灣高鐵股權結構來看，交通部為最大單一股東，持股比例達43％，換算將有25.41億元股利入帳。事實上，台灣高鐵近年營運體質轉佳，財改完成之後，近六年光是現金股利就將挹注國庫達130.14億元，再加計回饋金、平穩基金及股票市值成長等，貢獻超過千億規模，扮演交通部小金雞。

(工商 )