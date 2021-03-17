大陸推出對台「農林22條措施」吸引台灣農業人才、技術，農委會主委陳吉仲17日批是「名為惠台，實為利中」、「新瓶裝舊酒、了無新意」、「政策飄忽、風險極高」，並以過去十年來台灣赴陸投資的農業件數平均每年不到十件為據，認為不會有太大作用，成效有限。

陳吉仲指出，台商赴大陸投資有嚴格的相關規範，其中有409項農業品項與技術，以及核心技術研發人員禁止赴陸投資，同時，農委會也可依據《植物品種及種苗法》，禁止輸出入。

但是，陳吉仲還是呼籲對岸，在農業的合作與發展，希望是以人民與市場的需求，而非政治角度出發，並盼兩岸回歸到正常協商管道，在平等互惠的原則下交流。

雖然現行法規對技術項目有規範，不過，在人員方面，副主委陳駿季坦言，人員管制只針對公部門，投資管制是針對產業，一旦技術人員從公部門退休後就屬一般人，將不再歸屬管制名單，若攜技術赴陸，也只能道德勸說。

陳吉仲指出，從2016年大陸持續推出各項惠台政策，然而台商赴陸投資農業的件數平均不到10件，顯然對台商的吸引力薄弱，不管對岸如何惠台，成效有限。

陳吉仲還三批「對台農林22條措施」，一是，名為惠台、實為利中，是想要藉此吸收台灣的人才、資本及技術來解決大陸面臨經濟成長及農業發展的困境。二是，新瓶裝舊酒、了無新意，不是額外新訂的具體惠台政策，而是把過去的政策重新整理條例、歸納。三是，政策飄忽、風險極高，檢視政策內容存在時間短暫、取得不穩定、審核不透明、政策落實不確定等問題。

但是，陳吉仲最後還是呼籲對岸，盼能回歸正常協商管道，以平等互惠原則前題交流，並希望農業合作與發展是從人民與市場的需求，而不是政治角度出發。

(工商 )