程泰機械去年雖因新台幣兌美元匯率升值，匯損達1.16億元，但憑藉認列出售轉投資益全機械廠房及土地處分利益及政府發放上千萬元紓困補助金等業外收益挹注，去年EPS達4.39元而居工具機廠獲利之冠，17日董事會決議每股配發現金股利3.0元，配息率68.33％。

程泰去年第四季認列匯損達4,300萬元，EPS為0.47元。去年合併營收52.05億元、營業毛利9.61億元、營業利益0.58億元、匯兌損失1.16億元，稅前淨利6.34億元、本期淨利6.85億元，淨利歸屬母公司4.85億元，EPS回升至4.39元，獲利居工具機廠之冠。

程泰17日董事會承認去年財報，通過每股配發盈餘現金股利2.5元、資本公積現金股利0.5元，合計3.0元現金股利，配息率68.33％。以17日收盤價63.1元計算，現金殖利率4.75％。

程泰董事會也決議6月16日召開股東會，將補選二席董事。程泰集團董事長楊德華長子亞崴總經理楊承鈞，今年補選後除擔任亞崴董事，也會出任程泰董事，為日後接班預作準備。

(工商 )