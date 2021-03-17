浩鼎（4174）在內線案無罪定讞後，也加速新藥開發和授權案！17日宣布，旗下主動免疫抗癌藥OBI-822（Adagloxad Simolenin）向歐洲藥品管理局（EMA）提出西班牙、德國及波蘭第三期人體臨床試驗申請，預計2025年可望評估主要試驗指標。

根據協議，浩鼎開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金一百萬美元。

OBI-822是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

據Fortune Business Insights公開的研究報告顯示，2019年全球整體抗腫瘤用藥市場規模為1,413億美元，複合年成長率11.6％；浩鼎指出，OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足醫療需求為主要目標。

積極進行資源盤點整併的浩鼎，將聚焦OBI-822（乳癌新藥）、OBI-833（Globo H-DT 主動免 疫抗癌藥)、OBI-888（Globo H被動式免疫單株抗體）及OBI-999（Globo H抗體小分子藥物複合體）等四大抗癌新藥產品線，而其它產品線則規規劃採取授權、國際合作和分割獨立。

(工商 )