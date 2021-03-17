亞崴機電去年雖認列匯損0.36億元，但在業外收益挹注下，EPS仍有3.92元，17日董事會除承認去年財報外，並決議每股配發盈餘現金股利2.0元、資本公積現金股利0.5元，合計配發2.5元現金股利，配息率63.78％。以17日收盤價33.45元計算，現金殖利率7.47％。

亞崴去年第四季認列匯損2,700萬元，EPS為0.17元。去年合併營收30.94億元、營業毛利4.83億元、營業利益0.38億元、認列匯損0.36億元，稅前淨利5.55億元、本期淨利5.94億元、淨利歸屬母公司3.79億元、EPS為3.92元。董事會決議每股配發盈餘現金股利2.0元、資本公積現金股利0.5元，合計2.5元現金股利。

亞崴董事會敲定6月11日召開股東會，補選2席董事。程泰集團董事長楊德華長子亞崴總經理楊承鈞，今年補選後將出任亞崴董事，為日後接班預作布局。

(工商 )