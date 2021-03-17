前阿聯酋空服員邦妮除主持東風衛視《超級辯辯辯》，也經營FB「邦妮寫日記」，分享空姐趣事，擁有8.5萬粉絲，她去過86個國家，但受疫情影響，轉而開始瘋國旅，台灣各地跑透透。熱愛旅行的邦妮16日受邀到嘉義瑞里參加紫藤花季活動，主辦單位結合動漫《鬼滅之刃》紫藤花瀑的梗，讓嘉義縣長翁章梁和邦妮扮成炭治郎和彌豆子，共同做直播活動。

邦妮最招牌的造型就是她一頭烏黑長髮，她堅持不燙不染維持超好髮質，其實是為了捐髮給癌症基金會。今年初，她一口氣剪掉20公分長髮捐出，「不會捨不得，因為留這麼長就是為了要捐髮」，她扮起彌豆子黑髮與素淨臉蛋超吸睛， 網友直呼太可愛，只是她174公分的身高，跟嬌小的彌豆子相比，整整大了一圈，她笑說：「我是XL號的彌豆子啦。」

邦妮扮相吸睛。（東風提供）

在直播中邦妮與縣長邊走邊聊，巧遇前來朝聖紫藤花季的大媽軍團，她們一擁而上跟邦妮合照，七嘴八舌讚她漂亮可愛，直播一度被中斷，也把縣長團團包圍求合照，縣長苦笑吶喊：「我們還在工作啊。」現場笑成一團。後來一行人不放棄，還要繼續跟著縣長、邦妮走行程，被工作人員婉拒，讓邦妮直呼：「嘉義人也太熱情了吧。」

(中時 )