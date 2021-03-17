僅上市半年銷售破萬瓶的SEXYLOOK仙人掌夜光煥膚系列，打破既定保養框架，先霜後水的概念保養肌膚，達到代謝肌膚老廢角質、讓毛孔淨空，讓肌膚越夜越發光，獲得各大網路論壇、KOL好評，高回購率、高支持度的仙人掌光煥膚系列於今年三月加入全新生力軍，不僅首次革新推出2劑型「仙人掌夜光膠囊面膜」，亦是首次推出超級仙人掌濃縮精華，主打先精華、後保濕，讓保養效果更有感。

SEXYLOOK西西露「仙人掌夜光膠囊面膜」無酒精、無PARABEN防腐劑、無A酸，敏感肌也適用，由仙人掌樹、復活草雙極地精華萃取出8%高濃度的夜光精華，並結合日本最新水凝縮技術，將兩大精華完美注入夜光膠囊中，幫助肌膚3秒打開肌膚通道，有效直達肌膚底層。獨特高承載26ML滿滿精華加壓絲膜加乘夜光膠囊，先鎖水、再補水，深度保濕對抗蠟黃暗沉，幫肌膚拋光，觸感更彈嫩。

SEXYLOOK西西露推出「仙人掌夜光膠囊面膜」，先精華後面膜，敷出發光肌，可以在康是美買到。（圖／品牌提供）

除了當作晚安面膜深層保濕修護，重大約會、會議早上也能急救修復，出外旅行就帶這一片，不用再帶分裝瓶，攜帶十分方便，夜光膠囊搭配夜光面膜，精華加面膜二合一，完整潤澤肌膚無負擔。

「夜光面膜」也可以用於晨間喚醒肌膚，敷完擦拭多餘精華後上妝，後續的妝容服貼到不行，持妝力也明顯增加，可以快速、簡單、提供肌膚需要的深層保濕修護，短時間感受到肌膚呈現彈嫩水亮狀態。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/3/25

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)