老一輩的人說「喝母乳對小孩比較好」並非無稽之談，因母乳包含岩藻糖化乳寡糖，能減輕嬰兒腹瀉的症狀，嘉義縣民雄鄉中正大學化學化學暨生物化學系副教授游景晴近期研發出能快速合成該寡糖的方法，日前登上國際期刊，未來也不排除與國內廠商合作。

母乳中的寡糖能刺激腸道益菌生長、抑制壞菌滋生，但人乳寡糖主要存在於母乳，較難從自然食物取得，不過有些媽媽因身體狀況不佳等問題無法喂母乳。中正大學化生系副教授游景晴說，目前研究發現人類母乳寡糖有近200種，像是最常見的岩藻糖化母乳寡糖，就被證實能防止空腸曲狀桿菌感染，讓小孩比較不會拉肚子，近年歐美已核准2種母乳寡糖做為嬰兒配方奶粉的重要成分，台灣卻幾乎沒有深入發展乳寡糖合成相關研究。

游景晴說，在國外6個以上單糖組成的岩藻糖化乳寡糖，光是每毫克的市售價格就高達近2000美元，未來中正大學不排除與台灣廠商合作，研究成果期待可添加在市售配方奶粉，有效模擬母乳的好，降低仰賴國外進口的生產成本。

游景晴表示，這2年新冠肺炎疫情肆虐，乳寡糖有許多糖體結構與各類病毒細胞表面受體相似，可當作病原體的誘餌，能有效預防感染，未來團隊合成的糖體也可用來探究乳寡糖與不同病原體的關係，加速發展病原菌或病毒感染的早期診斷或治療方案。

游景晴在中正大學化生系任教5年多，致力開發乳寡糖合成方法，他所率領的研究團隊是台灣目前少數醣類酵素合成實驗室，這次的研究成果今年3月也發表於國際有機化學與催化類頂級期刊《美國化學會—催化》。

(中時 )