對於中國大陸今日(3月17日)提出「關於支持臺灣同胞臺資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」(農林22條措施)，陸委會表示：「名為惠臺、實則利中」，其目的在磁吸臺灣農業人才、資本及技術，協助中國大陸振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對臺統戰的手段。提醒國人若擬利用「農林22條」赴陸投資或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定。

陸委會指出，從現實面來看，中國大陸過去推動的臺灣農民創業園、「31條」、「26條」等措施，大多數臺商及臺灣農民的感受是「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」，只對少數臺灣人有利，卻對大多數農業及農民造成傷害，只會使臺灣人民產生反感，並且不利兩岸關係長遠發展。因此，即使陸方推出再多的「惠臺」措施，也難有實質成效。

陸委會呼籲陸方，揚棄過去的單邊思維，兩岸農業合作交流、涉及公權力事項，須透過雙方相關主管機關協商溝通，務實解決問題，才有助於兩岸農業經貿健康有序發展。

陸委會強調，政府對於陸方片面所提對臺措施，將持續關注，並審慎研議應對方法。針對農產品品種及技術流失，將加強赴陸農業投資、種苗輸出、涉敏技術人員赴陸、兩岸農業合作之審查及管理，以維護臺灣農業及農民的整體利益。提醒國人若擬利用「農林22條」赴大陸投資農林業或進行相關合作，應遵守兩岸條例及相關規定，並注意相關風險，避免損及自身及臺灣農業利益。

(中時 )