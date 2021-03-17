27歲大陸女星孫怡曾在《羋月傳》飾演羋月的侄女「羋瑤」，後又演出《因為遇見你》、《人生若如初相見》等夯劇，2017年和演袁董子健閃婚，同年生下一女「大福」，一家人幸福美滿，最近孫怡在社群網站曬出3歲女兒幫忙洗車的照片，一看畫面就懂了，直呼根本低調炫富。

孫怡近日在社交網曬出3歲女兒洗車的照片，配文寫下：「洗車小助手」，可見其女兒綁著兩支沖天炮馬尾，拿著刷子努力上上下下地刷洗車子，似乎還有模有樣，小小身影相當可愛，超萌模樣融化大批網友，紛紛留言「好可愛的洗車工」、「萌萌的」、「又是騙人生女兒系列」。

3歲大福洗車的身影相當可愛。（圖／翻攝自微博）

而格外引起討論的是，不少網友眼尖認出孫怡家中的橘色跑車，正是義大利超跑品牌藍寶堅尼，便心生羨慕地說「我也想洗車，藍寶堅尼的那種」、「原來是在曬車啊」、「低調炫富」、「原來很多有錢人都自己洗車的」、「曬小孩兼曬車」，意外掀起熱議。

事實上，除了孫怡和老公董子健是演員，孫怡公公是著名動作演員董志華，婆婆則是有大陸第一經紀人之稱的王京花，曾捧紅李冰冰、范冰冰、胡軍等人，並在2000年成立了華誼兄弟太和文化經紀有限公司，當時連劉嘉玲、楊紫瓊、袁詠儀等大咖港星都加盟在她的旗下，在港台受到各界人士的高度評價，被譽為金牌經紀人。

孫怡和董子健婚後甜蜜。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)