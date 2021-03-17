台灣年輕人希望到大陸從軍？大陸台籍全國人大代表蔡培輝，在兩會期間受訪聲稱，有很多港、澳、台的年輕人「希望能到大陸從軍」，在解放軍中「鍛鍊自己，保家衞國」。國防部長邱國正今天回應，很多人聽到覺得很傻眼，自己聽了也蠻傻眼的。

蔡培輝7日表示，「事實上」很多港澳台青年都希望到大陸參軍，以鍛鍊自己、「保家衛國」，他認為，大陸應該重視這樣的想法，讓這些自願者能在解放軍部隊接受訓練，以磨練堅強意志，提高對「祖國」的認同感，未來對國家建設、對社會發展均大有益處。

大陸台籍全國人大代表蔡培輝，在兩會期間受訪聲稱，有很多港、澳、台的年輕人「希望能到大陸從軍」，在解放軍中「鍛鍊自己，保家衞國」。(圖/翻攝自大陸 微博)

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正11日就此回應，人大代表發言不代表台灣，其建議也不符合現實狀況，無須認真看待。

邱國正17日赴立院國防外交委員會進行業務報告暨備詢，被民進黨立委劉建國問及蔡培輝在兩會發表「台灣人從軍」一事，邱國正表示，很多年輕人傻眼、他聽了也蠻傻眼的，他也提醒國防部同仁，不要被這種言論蠱惑了，我們主要的任務要更加緊握了，不要因為人家片面之詞就動搖了，國軍是絕對不能動搖。

台灣年輕人希望到大陸從軍？國防部長邱國正回應了。(圖/本報資料照)

此外，國民黨立委廖婉汝質詢時也提到，美軍印太司令戴維森說，中共6年內恐攻台？國防部如何因應，邱國正也說，我們防衛準備是以小時算，不要說6年，未來6小時，我們都要防範。不會因其他國家說什麼，我們就調整改變基本戰略；邱國正強調，自己的國家自己救，你要打多久，我就陪多久。

(中時新聞網)