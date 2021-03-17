桃園市桃園消防分隊員林紹任3月3日在大興西路、同德五街協助處理車禍，幫忙20多歲女性機車騎士就醫。臉書專頁「告白消防」16日出現尋人啟示，想感謝當時的消防員，沒多久林馬上被找到。林紹任說，其實自己沒特別印象，但提醒民眾報案前，可以詢問傷者需不需要救護車幫忙，就能避免救護車空跑，減少造成醫療資源的浪費

臉書粉絲專頁「告白消防」於3月16日晚間貼出了一篇尋人啟示，該網友寫到，「尋人啟示：我想幫我妹妹找一位EMT救護人員，她想感謝他3月3日12時49分在桃園大興西路二段80巷與同德五街口發生車禍，雖然不知道找不找得到，但還是非常感謝他，那麼溫柔的協助受傷的她，如果是你，可以在下面留言嗎？」

林紹任回憶，那一名20多歲的女性機車騎士，因車禍造成身體多處擦傷，在現場依照救護的標準流程處置後協助送往醫院。他說，其實自己沒有特別印象有多做什麼，一切按照流程處置及車上照護，如果傷病患太過緊張或害怕，也會給予適當的心理支持，該名傷者也親自到過消防隊致謝。

林紹任表示，其實民眾在報案前，可以上前詢問傷者需不需要救護車幫忙，就能避免救護車空跑，減少造成醫療資源的浪費，而車禍案件的傷者也只要有警方記錄與就醫紀錄即可申請保險，不用一定要坐上救護車才能申請。

(中時 )