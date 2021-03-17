林口分局文林派出所警員王修明、林欣玫於3月16日傍晚巡邏時，接獲通報有熱心民眾將一名疑似走失的男童帶回派出所，根據您民眾表示，是在稱在106線道19.5k處發現男童，想說在原地等侯應該可以遇到男童家人，但是過了許久都沒人找尋，所以才趕快帶男童到派出所請求警方協助。

幼童貪玩溜出門迷途106線道，林口警與民眾臉書貼文助返家。(戴志揚翻攝)

處理員警獲知即趕回派出所先行安置男童，唯男童可能因為身處陌生環境有點害怕，致一時間也無法表達自己名字與其他資訊，警方見此即聯絡當地里長廣播尋並將走失男童的必要資訊貼文臉書社團「林口大家庭」尋求協助，而終於在臉書網友的訊息熱情傳遞下終於找到男童父母親，才知男童是偷偷溜出家門，所幸沒發生意外。

在等待家長期間，警方見男童手足無措也極力安撫情緒，同仁一度也陪著他看電視，轉移其注意力，待家長趕抵派出所，連忙對警方及熱心民眾的幫助感到萬分感謝，更肯定警方為民服務的精神，男童也終於回到父母親的懷抱。

(中時新聞網)