21日彰化縣政府一樓中庭辦理「誰是餃餃者」彰化縣高麗菜水餃大賽。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

21日彰化縣政府一樓中庭辦理「誰是餃餃者」彰化縣高麗菜水餃大賽。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

高麗菜價崩，彰化縣政府全力促銷增加農民加入，除開拓銷售以外，縣府也購買11公噸給282個社區關懷據點為長者加菜等，這周六日，3月20、21日在台北希望廣場農民市集彰化週活動也有消費贈高麗菜活動，21日上午也同時在縣府中庭舉辦「誰是餃餃者」彰化縣高麗菜水餃大賽。，

縣長王惠美表示，目前正值高麗菜盛產期，不僅便宜且又甜又好吃，請大家多多購買彰化好吃又營養的高麗菜，「吃在地、享當地」。彰化縣種植面積有850公頃，年產量逾3萬9000公噸，高麗菜是很多元化的食材，不僅可炒、入湯，也可做泡菜、水餃、高麗菜飯、高麗菜乾、高麗菜麵、高麗菜餅等。

王惠美表示，感謝合作社及青農，今年包括高麗菜等也行銷至加拿大、韓國，目前為止，外銷數量已達20噸，且加工製成的水餃、煎餃也行銷至日本， 3月20、3月21日在台北希望廣場農民市集將舉辦彰化週活動，凡購買彰化縣農特產品消費300元以下贈送高麗菜1顆，消費300元至999元送2顆，消費1,000元以上送3顆，買越多送越多。

21日將在縣政府一樓中庭辦理「誰是餃餃者」彰化縣高麗菜水餃大賽，共號召來自各路好手來參賽，當天有25組參賽，且每組6人之中，需18歲以上及3位18歲以下各3人，在限時15分鐘內完成比賽。除了前3名有獎盃及獎項之外，另選出「最美獎」、「最大獎」各一名。

(中時 )