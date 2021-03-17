台北市聯合醫院和平院區被媒體報有重大醫療疏失，該院去年收治遭砍18刀大量失血的運將，竟發生值班骨科醫師不在院內，直到傷者入院24小時，蹺班醫師才現身，對此，北市聯醫表示， 當日病人多處外傷就診，急診主治醫師立即處置以維持其生命徵象，同時照會一般外科、神經外科等外科系專科醫師到院協助。

聯醫指出，經現場急診及外科系等多位醫師共同討論，認為應先收治於加護病房，以穩定其生命現象。住院後病人生命跡象轉趨穩定，隨即於隔日上午進入開刀房進行完整的傷口處理，病人術後穩定轉出加護病房，並在去年4月30日因其他病情轉院治療。

院方表示，病人送醫後，急診主治醫師立即進行處置，並無週刊所報導，因醫生翹班延誤黃金救援時間，導致傷者死亡之事實，在此嚴正澄清。目前事件已啟動調查及檢討機制，全案也已進入司法程序，該院全力配合並尊重司法調查結果。

(中時 )