創立20年，永昕（4726）去年營運首度轉盈，全年營收6.65億元，年增70％，稅後淨利3,094萬元、EPS0.24元。董事長林榮錦表示，將積極打造永昕成為跨足傳統生物藥、基因與細胞治療以及ADC抗體藥物複合體的世界級CDMO公司。

林榮錦表示，永昕預計在今年啟動專屬異體細胞治療及ADC藥物的GMP三廠興建計畫，五年內提供更全面、更新穎的生產製造服務。

首度虧為轉盈的永昕，去年獲利主要來自於生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）業務成長，以及認列出售生物相似藥產品LusiNEX的轉讓收入。自去年起，永昕已分階段取得LusiNEX資產轉讓里程碑金，除今年1月已認列約1.55億元里程碑金外，預計明年可再認列一筆收入。

永昕去年增加新加坡新藥公司IND開發案、4個日本專案以及3個台灣專案。其中，日本專案是繼韓國上市公司SCD（KOSDAQ：000250）專案後的第二個臨床晚期或上市藥代工之客戶，具高度指標性。

另外，永昕cGMP二廠也順利於去年12月完成上樑儀式，預計在年底完成設備建置並於2022年確效試產，2023年啟動起FDA、EMA及PMDA的查廠認證。該廠是永昕高利基門檻的關鍵要素，除工程如期推進外，永昕也於日前收足用於興建二廠的現金增資款項，該廠將成為擁有多個蛋白質與抗體產線的全球大廠生物藥生產基地。

永昕表示，今年也將在竹北生醫園區設立企業總部暨研發中心，拓展新穎連續性製程技術的開發能力以及細胞治療、ADC藥物等創新生技產品產品組合。五年內將在該園區興建相關創新產品生產基地，成為技術與生產能量並進的世界級CDMO公司。

(工商 )